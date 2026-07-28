Prema podacima koje prenosi kineski portal Sohu, Kina je tokom prve polovine godine iz Rusije uvezla oko 855.000 tona uljane repice, u vrednosti od približno milijardu dolara.

To predstavlja rast od 31 odsto u količini i 44 odsto u vrednosti u odnosu na isti period prošle godine.

Kineski analitičari: Simbolična poruka pred samit

Komentatori portala Sohu ocenjuju da je povećanje kineskog uvoza ruske uljane repice simboličan gest uoči Putinovog dolaska na samit APEK-a u Šenženu.

Oni navode da se poslednjih godina pažnja uglavnom usmeravala na trgovinu naftom i gasom, dok sada sve značajniju ulogu dobijaju i poljoprivredni proizvodi.

Prema njihovim navodima, Rusija postaje sve važniji dobavljač uljane repice za kinesko tržište, na kojem su ranije dominantnu ulogu imali drugi izvoznici.

Procene o širem značaju

Analitičari Sohu smatraju da bi ovakav razvoj trgovinske saradnje mogao dodatno da ojača rusku ekonomiju u uslovima zapadnih sankcija i učvrsti položaj ruskih proizvođača na kineskom tržištu.

U tekstu se takođe iznosi procena da bi stabilnija ekonomska pozicija mogla predstavljati prednost za Vladimira Putina u budućim međunarodnim razgovorima, uključujući i samit APEK-a, na kojem bi, prema ranijim najavama, mogao da učestvuje i predsednik SAD Donald Tramp.

Šira slika

Tvrdnje o tome da povećani kineski uvoz predstavlja "poklon" ili politički signal Putinu potiču od analitičara kineskog portala Sohu. Zvanične vlasti Kine nisu saopštile da postoji veza između povećanja uvoza ruske uljane repice i predstojećeg samita APEK-a.

Izvor: Sohu.