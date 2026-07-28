Incident se dogodio dok je Kris Filp obilazio područje Lamanša i pratio rute kojima ilegalni migranti pokušavaju da stignu do Velike Britanije.

Prema njegovim navodima, francuski ratni brod približio se njihovom plovilu i ispalio 17 hitaca dok je davao intervju za BBC.

- Danas sam u Lamanšu i pratim ilegalne prelaske. Dok me je BBC intervjuisao, francuski ratni brod se približio i ispalio 17 hitaca iza nas. Nije bilo upozorenja niti obuke. Izgledalo je kao upozoravajući hici ili pokušaj zastrašivanja, napisao je Filp na društvenim mrežama.

Pariz odbacuje optužbe

Francuske pomorske vlasti odbacile su tvrdnje da je reč o pokušaju zastrašivanja.

Kako navode, posada ratnog broda sprovodila je rutinsku obuku, svi propisani signali bili su poslati, a britansko plovilo nalazilo se van zone u kojoj je izvođeno gađanje.

Filp, međutim, tvrdi da je pucnjava počela upravo kada su se dva broda najviše približila jedan drugom i da nije bilo ispaljivanja hitaca ni pre ni posle tog trenutka.

London traži objašnjenje

Britanska vlada zatražila je od Francuske kompletan izveštaj o incidentu, dok je Filp najavio da će se obratiti i francuskom ambasadoru.

On je ceo događaj povezao sa migrantskom krizom, ocenjujući da Francuska ne čini dovoljno kako bi sprečila ilegalne prelaske preko Lamanša.