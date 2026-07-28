Incident se dogodio dok je Kris Filp obilazio područje Lamanša i pratio rute kojima ilegalni migranti pokušavaju da stignu do Velike Britanije.

Prema njegovim navodima, francuski ratni brod približio se njihovom plovilu i ispalio 17 hitaca dok je davao intervju za BBC.

 - Danas sam u Lamanšu i pratim ilegalne prelaske. Dok me je BBC intervjuisao, francuski ratni brod se približio i ispalio 17 hitaca iza nas. Nije bilo upozorenja niti obuke. Izgledalo je kao upozoravajući hici ili pokušaj zastrašivanja, napisao je Filp na društvenim mrežama.

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Pariz odbacuje optužbe

Francuske pomorske vlasti odbacile su tvrdnje da je reč o pokušaju zastrašivanja.

Kako navode, posada ratnog broda sprovodila je rutinsku obuku, svi propisani signali bili su poslati, a britansko plovilo nalazilo se van zone u kojoj je izvođeno gađanje.

Filp, međutim, tvrdi da je pucnjava počela upravo kada su se dva broda najviše približila jedan drugom i da nije bilo ispaljivanja hitaca ni pre ni posle tog trenutka.

London traži objašnjenje

Britanska vlada zatražila je od Francuske kompletan izveštaj o incidentu, dok je Filp najavio da će se obratiti i francuskom ambasadoru.

On je ceo događaj povezao sa migrantskom krizom, ocenjujući da Francuska ne čini dovoljno kako bi sprečila ilegalne prelaske preko Lamanša.