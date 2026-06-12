Kako prenosi grčki poratl Pronjuz, padavine su se dogodili iznenada i bile su intenzivne.

Olujno nevreme sa jakim gradom pogodilo je Tebu u Grčkoj u petak popodne (12.06.), potvrđujući prognoze o pogoršanju vremena u velikom delu zemlje tokom juna.

Prema izveštaju "radioteba", nevreme se dogodili iznenada, sa obilnim padavinama praćenim udarima groma i gradom.

U nekoliko oblasti, grad je bio toliko gust da je prekrivao puteve, trotoare i otvorene prostore, stvarajući privremene probleme u saobraćaju i svakodnevnim aktivnostima stanovnika.

Trajanje nevemena je bilo relativno kratko, međutim njegov intenzitet je izazvao zabrinutost, dok su meteorolozi upozoravali na moguće lokalno ekstremne vremenske uslove, prenosi grčki poratl.

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