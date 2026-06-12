Impresivni kompleks dvorca Kaštel Ečka, poznatog i kao Dvorac „Lazar“, koji više od dva veka svedoči o bogatoj istoriji i aristokratskom sjaju Banata, zvanično je stavljen na prodaju preko jedne agencije za nekretnine.

Vest je privukla veliku pažnju javnosti i investitora, budući da je reč o jedinstvenom istorijskom zdanju koje se izuzetno retko nalazi na tržištu.

Istorija ovog dvorca počinje 1781. godine kada je bogati trgovac jermenskog porekla Lukač Lazar kupio imanje. Njegov sin Agošton završio je izgradnju dvorca u engleskom romantičarskom stilu, a svečano otvaranje održano je u avgustu 1820. godine.

Tokom trodnevnog bala pred više od 300 zvanica iz Beča i Budimpešte, goste je oduševio tada devetogodišnji Franc List, koji će kasnije postati jedan od najvećih kompozitora u istoriji.

Dvorac je tokom decenija bio okupljalište evropske aristokratije i lovaca. U njemu su boravili austrougarski prestolonaslednik Franc Ferdinand i kralj Aleksandar Karađorđević, dok je austrijski car Franc Jozef 1852. godine posetio ovo zdanje tokom lova u okolini današnje Carske bare.

Posle Drugog svetskog rata usledio je period propadanja, ali je 2001. godine Kaštel Ečka proglašen spomenikom kulture. Privatizovan je 2004. godine, a zatim je usledila obimna restauracija pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Ko će postati novi vlasnik jednog od najlepših dvoraca Srbije, ostaje da se vidi.