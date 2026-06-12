Nemački vojnici moraju biti spremni za borbena dejstva protiv Rusije, tvrdi komandant kopnenih snaga Nemačke, načelnik Generalštaba nemačke vojske general-potpukovnik Kristijan Frojding

„Moramo biti spremni za rat“, rekao je u intervjuu za Politico.

Prema njegovim rečima, u Bundesveru je potrebno ubrzati pripremu snaga za mogući sukob sa Rusijom

"Kao vojska Nemačke, svakog dana moramo unapređivati svoje sposobnosti za scenario u kojem bi se borba mogla dogoditi već večeras", izjavio je Frojding.

Sa druge strane, kao piše ruska agencija RIA Novosti, predsednik Rusije Vladimir Putin je više puta objašnjavao da Moskva ne namerava da napadne zemlje NATO-a, ali zapadni političari redovno upozoravaju svoje stanovništvo na navodnu rusku pretnju kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema.

Moskva poslednjih godina ukazuje na, kako navodi, neviđenu aktivnost NATO-a duž svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i to naziva „obuzdavanjem ruske agresije“, dodaje ruska agencija. Ruske vlasti su više puta izražavale zabrinutost zbog "jačanja vojnih snaga u Evropi".

U ruskom Ministarstvu spoljnih poslova saopštavano je da Moskva ostaje otvorena za dijalog sa NATO-om, ali "na ravnopravnoj osnovi, pri čemu bi Zapad trebalo da odustane od politike militarizacije kontinenta".

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