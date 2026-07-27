Nemački proizvođač sportskih i luksuznih automobila Porše najavio je novi program restrukturiranja kojim planira da do kraja 2035. godine ukine još 5.000 radnih mesta. Ovaj potez deo je dugoročnog plana prilagođavanja poslovanja uslovima koji su poslednjih godina postali znatno zahtevniji za automobilsku industriju.

Prema navodima nemačkih medija, smanjenje broja zaposlenih sprovodiće se postepeno, sa ciljem smanjenja troškova i povećanja efikasnosti poslovanja. Novi plan dolazi nakon što je kompanija već ranije saopštila da će ugasiti oko 3.900 radnih mesta, uglavnom kroz odlazak zaposlenih u penziju i neprodužavanje ugovora na određeno vreme.

Kompanija se suočava sa usporavanjem prodaje na pojedinim ključnim tržištima, među kojima se posebno izdvaja Kina. Upravo je kinesko tržište godinama predstavljalo jedan od glavnih pokretača rasta prodaje, ali se poslednjih meseci beleži pad potražnje.

Pored toga, evropski proizvođači automobila nalaze se pod sve većim pritiskom zbog jače konkurencije kineskih brendova, sporijeg razvoja tržišta električnih vozila i promena u globalnim trgovinskim odnosima. Sve to primorava kompanije da preispitaju strategije razvoja i smanje operativne troškove.

Porše zbog toga nastavlja sa merama koje bi trebalo da očuvaju profitabilnost i konkurentnost u narednim godinama, uprkos izazovima sa kojima se suočava čitava industrija.

Ovaj proizvođač nije usamljen u sprovođenju programa štednje. Tokom prethodnih meseci slične mere najavili su i drugi veliki nemački automobilski koncerni, uključujući Volkswagen i Audi, koji takođe prilagođavaju poslovanje novim tržišnim okolnostima.

Automobilska industrija u Nemačkoj prolazi kroz jednu od najvećih transformacija u poslednjih nekoliko decenija. Elektrifikacija vozila, rast proizvodnih troškova, promenjene navike kupaca i sve snažnija konkurencija iz Azije menjaju poslovno okruženje i nameću potrebu za reorganizacijom.

Uprkos smanjenju broja zaposlenih, Porše je postigao dogovor sa predstavnicima radnika kojim su postojeće garancije za proizvodne pogone produžene do kraja 2035. godine. To znači da kompanija za sada ne planira zatvaranje glavnih fabrika, već će se promene prvenstveno odnositi na optimizaciju poslovanja i postepeno smanjenje broja zaposlenih.

Analitičari ocenjuju da ovaj potez pokazuje kako ni proizvođači luksuznih automobila više nisu zaštićeni od globalnih promena koje pogađaju automobilsku industriju. Nakon višegodišnjeg perioda snažnog rasta, fokus vodećih kompanija sve više se usmerava na kontrolu troškova, povećanje efikasnosti i očuvanje tržišne pozicije u sve zahtevnijem poslovnom okruženju, piše Telegraf.