Kako je prenela 24sata.hr, pozivajući se na Policijsku upravu zagrebačku, najverovatnije je reč o curenju gasa. Težina povreda za sada nije poznata, a istraga eksplozije u Staroj samoborskoj ulici je u toku.

Zaposleni su sedeli pored objekta i bili u šoku, dok su se delovi objekta razleteli po obližnjim parkiranim automobilima i železničkoj stanici, ispričala je čitateljka za 24sata.hr.

"Išla sam po hleb u obližnju pekaru i odjednom se čula eksplozija u blizini. Svi smo se pogledali, a već u sledećem trenutku videli smo krov te kućice na železničkoj stanici, kućice više nije bilo. Otišla sam tamo, a mladić iz obližnjeg objekta rekao je da su dvojica bila unutra. Videla sam ih kako sede pored, bili su vidno u šoku. To su zaposleni, rekli su mi da su osetili miris gasa kada su došli, zatim su uključili ventilaciju, a tada se sve razletelo. Delovi kućice pali su po automobilima parkiranim u blizini. Jedan mladić imao je vidljive opekotine, ali mislim da nije ništa previše ozbiljno", ispričala je čitateljka za 24sata.hr.

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