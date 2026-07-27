Zaharova je na konferenciji za novinare kazala da je "zastrašujuće zamisliti šta bi bilo sa Evropom, posebno sa njenim zapadnim delom, da sovjetski vojnici nisu uništili fašizam i nacizam i time (Evropljanima) doneli oslobođenje, ne samo život, već pre svega istinsku slobodu", prenosi Sputnjik.

"Vidimo kako su se s tim nosili. Opstali su 80 godina, a sada upravo ta Zapadna Evropa svim silama pokušava da se ponovo pretvori u to isto neonacističko, militarističko čudovište", istakla je Zaharova.

Ona je naglasila da nacizam u savremenoj Evropi "ne samo da ponovo pokazuje svoje lice, već ga oni sami podstiču i neguju", dok je Evropa zaokupljena isključivo militarizacijom i približava se veoma opasnoj granici.

"Sada, kada se Evropa približava veoma opasnoj granici, kada je zaokupljena isključivo militarizacijom i ne zna kako drugačije da svojim građanima objasni zašto treba da finansira kijevski režim i njegov terorizam, svest o tome koliko je mir krhak postaje sve jasnija normalnim ljudima", istakla je Zaharova.

Ranije je Zaharova navela da su se zemlje koje su pre 80 godina zauzimale pronacističke stavove sada ujedinile oko kijevskog režima kako bi ga iskoristile za sprovođenje svojih "revanšističkih manijakalnih ciljeva".