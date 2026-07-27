"Utvrđuje se brojno stanje Oružanih snaga Ruske Federacije na 2.426.130 pripadnika, od čega je 1.535.000 vojnih lica", navodi se u dokumentu.

Prema prethodnom ukazu od 12. juna, broj vojnih lica iznosio je 1.510.000.

Ukaz stupa na snagu 1. avgusta i od tada će broj pripadnika vojske biti povećan za 25.000.

Takođe, ukazom se utvrđuje da najveći broj zaposlenih u centralnom aparatu Ministarstva odbrane Rusije iznosi 13.400, ne računajući obezbeđenje i drugo pomoćno osoblje.

Od tog broja, 4.930 su državni službenici.