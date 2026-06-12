Upozorila je da bi tzv. Kosovo moglo da se suoči sa nastavkom institucionalne krize.

„Najbolja opcija bi bila da se opozicija ujedini i pokuša sama da formira vladu, a ako se brojke promene i Samoopredeljenje dobije više poslanika, onda vidim još jednu institucionalnu krizu“, rekla je Šabani za Kljan Kosova.

Prema njenim rečima, ako se ne postigne politički dogovor između stranaka, tzv. Kosovo rizikuje da ne proces izbora predsednika ne uspe.

„Ono što bi moglo biti ugroženo jeste da bi zemlja prvi put u istoriji mogla da ostane bez predsednika“, upozorila je Šabani.