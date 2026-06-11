Jedna od najpoznatijih i najfotografisanijih plaža u Grčkoj, Navagio na Zakintosu, ponovo je zatvorena za posetioce tokom cele letnje sezone.

Čuvena "plaža brodoloma", nazvana po olupini broda "Panagiotis" koja se na obali nalazi još od 1980. godine, godinama privlači turiste iz celog sveta. Međutim, nadležni su i ove godine odlučili da zabrane pristup kupalištu zbog bezbednosnih razloga.

Prema važećim pravilima, čamcima je dozvoljeno da se približe obali najviše na 50 metara, dok je iskrcavanje putnika strogo zabranjeno.

Za one koji prekrše propise predviđene su visoke novčane kazne.

Iako idiličan prizor tirkiznog mora i belog peska ostavlja utisak savršenog letovališta, stručnjaci upozoravaju da je situacija na terenu veoma opasna.

Glavna pretnja su odroni kamenja i klizišta, koja godinama predstavljaju ozbiljan rizik za posetioce.

Opasnost se pokazala i 2018. godine, kada je veliki odron pogodio plažu i tom prilikom povredio više ljudi.

Zbog toga su vlasti odlučile da i ove godine ne rizikuju bezbednost turista, pa će jedno od najlepših kupališta u Grčkoj ostati zatvoreno tokom cele letnje sezone.