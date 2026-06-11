Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan žestoko je odgovorio izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu, optuživši ga da „ide Hitlerovim putem“ i upozorivši da bi mogao da doživi sudbinu drugih tirana iz istorije.

– Oni koji slede Hitlerov put ne bi trebalo da zaborave da će njihova sudbina biti ista kao sudbina drugih tiranina u istoriji – poručio je Erdogan.

On je ocenio da je Izrael pod sadašnjom vladom postao izvor nestabilnosti na Bliskom istoku.

– Današnji Izrael pod ovom vladom postao je fabrika koju pokreću isključivo krv i suze i koja proizvodi samo nestabilnost i haos – rekao je Erdogan, dodajući da će Ankara učiniti sve da počinioci „takvih masakra“ budu izvedeni pred lice pravde.

Nova razmena teških optužbi usledila je nakon Erdoganove izjave da izraelske aktivnosti u Libanu i Siriji predstavljaju direktnu pretnju bezbednosti Turske.

Sa druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će Izrael nastaviti vojne operacije gde god je to potrebno kako bi uklonio pretnje koje dolaze od Irana i njegovih saveznika.

– Antisemitski diktator Erdogan, koji vrši genocid nad Kurdima, podržava terorističku organizaciju Hamas, ugnjetava sopstveni narod i zatvara političke protivnike, poslednja je osoba koja može Izraelu da drži moralne lekcije – naveo je Netanjahu u saopštenju.

Oštra retorika između Ankare i Tel Aviva dodatno je pojačala tenzije između dve zemlje, koje su poslednjih meseci sve češće na suprotnim stranama po pitanju sukoba na Bliskom istoku.