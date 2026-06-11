Pevač Goran Vukošić otkrio je da je bio u kontaktu sa Minom Kostić, navodeći da su se poslednji put čuli svega dva dana pre nego što je ona hospitalizovana u bolnici "Laza Lazarević".

Govoreći o svom životu, karijeri dugoj 27 godina, ali i porodičnim temama, osvrnuo se i na zdravstveno stanje svoje prijateljice i koleginice Mine, koje je, kako kaže, bio potpuno iznenađen.

Istakao je da su bliski prijatelji i da ga je vest o njenom smeštanju u psihijatrijsku ustanovu veoma pogodila.

-Nemam neke nove informacije. Izjavio sam za više medijskih kuća da sam bukvalno iznenađen tom situacijom. U početku nisam verovao da je to tačno. Kada sam pokušao da je kontaktiram, telefon je bio ugašen i tada sam shvatio da je vest verovatno istinita. Kasnije sam saznao isto što i svi drugi ljudi - naveo je on.

Otkrio detalje njihovog razgovora pre njene hospitalizacije

Dodao je da je bio upoznat sa njenim manjim zdravstvenim poteškoćama, ali da ništa nije ukazivalo na ozbiljnije probleme.

-Znao sam da je imala neke sitne zdravstvene tegobe, kao što ih svi mi imamo. Hrabra je žena, dobar prijatelj i nikada se nije žalila. Ni u jednom trenutku nisam mogao da pretpostavim da bi moglo doći do ovako ozbiljne situacije. Ne mogu da komentarišem detalje jer ih ne znam. Govorim samo o onome što sam znao iz našeg druženja, nikada nije delovala kao neko ko ima veće zdravstvene probleme. Čak dva dana pre svega toga zamolio sam je da na Instagramu objavi moju pesmu, na šta je odmah odgovorila: "Nema problema, odmah ću". Ni u jednom trenutku nije pokazivala da se suočava sa bilo kakvim poteškoćama - rekao je Vukošić.

Progovorio o Kasperu

Osvrnuo se i na navode da je odbio da bude kum na venčanju Mine Kostić i njenog partnera Maneta Ćuruvije Kaspera, koji je, kako kaže, redovno posećuje u bolnici.

-Kaspera poznajem, upoznali smo se u jednom kafiću i više puta su dolazili tamo, čak su i davali intervju odatle. On je čovek na mestu, voli je i brine o njoj, sve je onako kako ste mogli da vidite u medijima. Što se kumstva tiče, rekao sam da sam u jednoj emisiji kod Ognjena Amidžića video da je kuma bila prisutna u studiju i tada sam, narodski rečeno, rekao: "Kumstvo se ne odbija". Dakle, da mi je ikada ponuđeno, naravno da ne bih odbio, ali meni to nije ni bilo ponuđeno - pojasnio je pevač.

Istakao je i da nije u kontaktu sa njenim bivšim suprugom.

-Upoznali smo se preko nje i sve što smo imali kao kontakt bilo je zajedničko. Nemam direktnu komunikaciju s njim, ni telefonom ni na drugi način. Sa Igorom se poznajem i ranije smo sarađivali, čak sam kod njega u studiju radio spot za pesmu, ali se nismo čuli - konstatovao je potom.

"Molim se za Minu"

Na kraju, poslao je poruku podrške pevačici, uz nadu da će se brzo oporaviti.

-Molim se za Minu da što pre ozdravi, da bude jaka i da se vrati svojoj porodici i nastupima. Siguran sam da mediji sa nestrpljenjem očekuju nove informacije, ali o tome će se govoriti kada za to dođe vreme. Daj Bože da se sve ovo što pre završi i da se ona vrati normalnom životu i obavezama. Kada god idemo na nastupe ili gostovanja, kažem: "Hristos je među nama", ona odgovori: "Jeste i biće", i to ponovi tri puta. Verujem da će sve biti u redu - zaključio je Vukošić za Blic.

Alo/Blic