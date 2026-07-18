Dorijan Puka (29) na svom Instagram nalogu objavio je više snimaka na kojima pokazuje skupocene satove marke "Rolex", luksuzne automobile poput "Ferarija" i "Lamborginija Urus", kao i video u kojem svojim psima daje svežnjeve britanskih novčanica.

Njegove objave izazvale su burne reakcije u britanskoj javnosti, posebno zbog činjenice da se nalazi u postupku deportacije.

Dva puta osuđivan, pa se ilegalno vratio

Prema pisanju britanskog Telegrafa, Puka je ranije dva puta osuđivan za provale. Nakon odsluženja zatvorske kazne bio je deportovan iz Velike Britanije, ali se potom ponovo ilegalno vratio u tu zemlju.

Njegov zahtev za azil je odbijen, ali je na tu odluku uložio žalbu, zbog čega se i dalje nalazi u Velikoj Britaniji.

Britanski mediji navode da, uprkos tome što ispunjava uslove za automatsku deportaciju zbog ranijih krivičnih dela, pravni postupci još nisu završeni.

Vlasti najavljuju oštrije mere

Portparol britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova izjavio je da je reč o stranom državljaninu osuđenom za krivična dela i da vlasti rade na tome da bude deportovan čim se za to steknu zakonski uslovi.

Britanska ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud najavila je izmene zakona kojima bi se ubrzali žalbeni postupci i otežalo da osuđeni strani državljani i ilegalni migranti odlažu deportaciju korišćenjem pravnih mehanizama.

Slučaj Dorijana Puke ponovo je otvorio raspravu u Velikoj Britaniji o efikasnosti sistema deportacije stranih državljana osuđenih za krivična dela i mogućnosti da žalbeni postupci znatno produže njihov boravak u zemlji.

Britanska vlada poslednjih meseci najavljuje pooštravanje migracione politike i izmene zakona kojima bi se ubrzalo udaljenje stranih državljana koji su osuđivani ili ilegalno borave u zemlji.

Izvor: Tanjug / The Telegraph.