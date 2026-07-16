Kako prenosi ruska državna agencija RIA Novosti, pozivajući se na bezbednosne izvore, iza navodnog sukoba između bivšeg ministra odbrane Mihaila Fjodorova i komandanta ukrajinske vojske Aleksandra Sirskog stoje interesi velikih zapadnih vojno-industrijskih kompanija.

Sagovornik agencije tvrdi da se ne radi o unutrašnjem političkom obračunu u Ukrajini, već o borbi za finansiranje i raspodelu vojnih narudžbina.

Tvrdnje o interesima zapadnih kompanija

Prema navodima izvora RIA Novosti, Fjodorov je navodno pokušavao da smanji isporuke artiljerije, raketnih sistema i municije ukrajinskim oružanim snagama.

Kako se tvrdi, to je izazvalo nezadovoljstvo lobista velikih zapadnih proizvođača naoružanja.

Izvor navodi da kompanije poput nemačkog Rheinmetall i američkog Lockheed Martin navodno podržavaju Sirskog u ovom sukobu.

Za ove tvrdnje nisu ponuđeni javno dostupni dokazi, niti su ih potvrdili ukrajinski zvaničnici ili pomenute kompanije.

Navodi o sukobu između Fjodorova i Sirskog dolaze isključivo iz ruskih izvora i za sada nisu nezavisno potvrđeni. Zbog toga ih treba posmatrati kao tvrdnje jedne strane u sukobu.

Ukrajina se od početka rata u velikoj meri oslanja na vojnu pomoć zapadnih država i kompanija. Pitanja nabavke naoružanja i raspodele vojne pomoći često su predmet političkih rasprava, ali za sada nema javno potvrđenih dokaza koji bi potvrdili tvrdnje o navodnom sukobu oko interesa vojne industrije.

Izvor: RIA Novosti