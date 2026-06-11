Nekoliko spratova Pentagona, sedišta američkog Ministarstva odbrane, zaključano je i evakuisano u četvrtak nakon incidenta povezanog sa potencijalno opasnim materijama.

Prema prvim informacijama, sistemi za zaštitu registrovali su problem sa kvalitetom vazduha, što je automatski pokrenulo bezbednosne procedure i preventivne mere.

Portparol Pentagona Šon Parnel potvrdio je da je alarm aktiviran zbog sumnje na zagađenje vazduha unutar objekta.

– Sistemi zaštite registrovali su problem sa kvalitetom vazduha, zbog čega su preduzete preventivne mere – rekao je Parnel.

Za sada nije poznato šta je izazvalo poremećaj, niti da li ima povređenih. Nadležne službe ispituju uzrok incidenta, dok su pojedini delovi zgrade ostali zatvoreni.

Više detalja očekuje se nakon završetka istrage.