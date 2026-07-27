Ovu predviđanje Putin je izneo tokom razgovora sa ruskim mornarima u Sankt Peterburgu na Dan mornarice.

Ruski predsenik u svom predviđanju pomenuo je dve države koje se graniče sa Srbijom, Mađarsku i Ruminiju.

- Uveren sam da će Ukrajina pre ili kasnije izgubiti ove zapadne zemlje. I ono što je pripadalo Poljskoj, ono što je pripadalo Mađarskoj, ono što je pripadalo Rumuniji, pre ili kasnije — ne sutra, možda ne prekosutra, već za godinu, dve, deset, petnaest — sve će istorijski doći na svoje mesto - rekao je ruski predsednik tokom sastanka.

- Rusija je bila jedini garant teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali je Kijev Moskvu proglasio neprijateljem - istakao je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Ruski predsednik je ranije naveo da Moskva svoju poziciju o mogućem rešenju sukoba u Ukrajini zasniva na nekoliko principa, među kojima su dogovori iz Istanbula, teme o kojima se razgovaralo u Ankoridžu na sastanku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, situacija na terenu i stavovi koje je Rusija iznela tokom govora u Ministarstvu spoljnih poslova 2024. godine.

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