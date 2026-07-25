Hrvatsko Ministarstvo odbrane planiralo je da nabavi 1.700 dušeka za opremanje više kasarni. Na tenderu održanom u junu kao najpovoljniji ponuđač izabrana je kompanija Komfort iz Slavonskog Broda.

Međutim, naknadno je utvrđeno da ta firma dušeke nabavlja od proizvođača u Srbiji i potom ih plasira na hrvatsko tržište, zbog čega je Ministarstvo odlučilo da poništi ceo postupak.

Ministarstvo odbrane ne prihvata da se dušeci za vojne krevete proizvode u Republici Srbiji i, u skladu sa zakonskim mogućnostima, poništiće ovaj postupak nabavke i neće zaključiti ugovor - saopštili su iz Ministarstva odbrane Hrvatske.

Dodali su da će ubuduće menjati uslove javnih nabavki kako bi preciznije definisali kriterijume koji se odnose na mesto proizvodnje robe.

Firma potvrdila da se proizvodnja odvija u Srbiji

Kompanija Komfort nije javno komentarisala odluku Ministarstva, ali je u dokumentaciji dostavljenoj naručiocu potvrdila da se proizvodni pogoni nalaze u Srbiji.

Kako prenose hrvatski mediji, isporuka je trebalo da bude realizovana preko druge firme, čiji je račun, prema podacima FINA, blokiran.

Novi spor posle afere sa vojnim čizmama

Ovaj slučaj dolazi nakon ranijeg skandala u vezi sa nabavkom vojnih čizama, kada je hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić govorio o potrebi strože kontrole dobavljača.

Takvih slučajeva ima i verovatno će ih biti još, ali je najvažnije da se reaguje na vreme i spreči da kompanije koje samo preprodaju robu ili falsifikuju reference ostvaruju dodatnu zaradu - izjavio je tada Anušić.

MUP Hrvatske nije imao problem sa istim dobavljačem

Za razliku od Ministarstva odbrane, hrvatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova ranije je kupovalo dušeke od istog dobavljača.

Prema navodima hrvatskih medija, MUP je za potrebe Policijske akademije, Uprave civilne zaštite i smeštaja civilnih vojnih obveznika zaključio ugovor vredan gotovo 126.000 evra, dok su prethodnih godina sa istom kompanijom realizovani poslovi vredni oko 40.000 evra.

Iz MUP-a su naveli da nisu raspolagali informacijama o tome gde se proizvode dušeci koje je isporučio dobavljač.

Izvor: Index.hr