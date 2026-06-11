Na tom području se, pored pljuskova i grmljavine, očekuje kratkotrajna pojava grada i jak i olujni severozapadni vetar, navedeno je u upozorenju.

RHMZ je ranije objavio upozorenje na grmljavinske nepogode na području Raškog, Zlatiborskog i Moravičkog okruga, kao i da će se za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva sata unapred.

Kako je objavljeno na sajtu RHMZ, trenutno su pod narandžastim meteoalarmom Zapadna i Jugozapadna Srbija, Šumadija, Istočna i Jugoistočna Srbija, kao i Kosovo i Metohija, dok su ostali delovi naše zemlje pod žutim meteoalarmom.

Narandžasti meteoalarm znači da je vreme opasno i da su prognozirane opasne vremenske pojave, takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje, te da treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, uz praćenje saveta koje daju nadležne državne službe.

Žuti meteoalarm podrazumeva da vreme može biti opasno (potencijalno), da vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali da je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku, te da treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima i ne treba preduzimati nepotrebne rizike.