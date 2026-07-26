Stari Grad na Hvaru danas je treći put u desetak dana poplavljen zbog izražene oscilacije visine mora, koja je poznata kao meteorološki cunami, a more se prelilo preko rive usled jakog juga i promena vazdušnog pritiska.Nestabilnosti su tokom popodneva zahvatile more i deo kopna srednjeg Jadrana, a najizraženija pojava zabeležena je u Starom Gradu na Hvaru, gde je oko 13.30 sati nivo mora porastao za četrdesetak centimetara iznad proseka, usled čega se more prelilo na rivu i poplavilo terase pojedinih restorana i kafića, prenosi Indeks.

Prema podacima sa lokalnog mareografa, more se nakon toga povuklo 15-ak centimetara ispod prosečne visine, nakon čega se ubrzo nivo mora stabilizovao na normalan nivo.

Fenomen zabeležen drugi put za 10 dana

Podsetimo, do istog fenomena došlo je i pre tačno 10 dana na istom mestu. More se tada prvo podiglo za više od 30 centimetara i poplavilo deo obale, a zatim se povuklo oko 60 centimetara ispod uobičajenog nivoa, ostavljajući čamce na suvom.

- Turisti su bili najviše iznenađeni, jer su verovatno prvi put videli ovako nešto. Nekima je voda došla do kolena, pa su bežali od mora - rekao je meštanin za Dalmaciju Danas.

Objašnjenje fenomena

Meteorolog RTL-a Dorijan Ribarić objasnio je da fenomen zabeležen u dalmatinskim lukama nije klasičan cunami. Prema njegovim rečima, najverovatnije se radi o takozvanom meteocunamiju.

- U ovim lukama se dogodio plimni talas, a prema snimcima i činjenici da je istovremeno preko Jadrana prolazio jak sistem grmljavine, vrlo je verovatno da se radilo o meteocunamiju, meteorološkom fenomenu koji se u Dalmaciji često naziva šćiga - rekao je Ribarić.

Dodao je da takve pojave nisu neuobičajene na hrvatskoj obali i da su dugo bile predmet naučnih istraživanja. Najpoznatiji zabeleženi slučaj dogodio se u Veloj Luci na Korčuli 21. juna 1978. godine. Za razliku od klasičnog cunamija, koji je uzrokovan podvodnim zemljotresima, meteocunamije izazivaju nagle promene vazdušnog pritiska povezane sa olujnim sistemima.

- Može se desiti da ovaj plimski talas stigne i iznenadi meštane jer može doći bez ikakvog vetra ili kiše - upozorio je Ribarić.

(Tanjug)