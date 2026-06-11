Manji požar na kući u mestu Vladimirci, nakon udara groma, pišu domaći mediji.
Kako navode, srećom, nema povređenih.
Vatrogasci su na terenu.
Srećom, nema povređenih
Manji požar na kući u mestu Vladimirci, nakon udara groma, pišu domaći mediji.
Kako navode, srećom, nema povređenih.
Vatrogasci su na terenu.
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