U drugim delovima Španije, 20 stanovnika mesta Murias de Ponjos takođe je moralo da bude evakuisano zbog požara, a 16 dece iz letnjeg kampa evakuisano je zbog požara u Kuakos de Justeu, prenosi El Pais.

Smanjen intenzitet požara u oblasti Sijera Oeste u Madridu tokom ranih jutarnjih sati omogućio je vatrogasnim ekipama da deluju na različitim frontovima i ojačaju linije zaustavljanja vatre.

Prema navodima zvaničnika, požar je, ipak, i dalje aktivan i van kontrole.

Na situaciju će danas ponovo nepovoljno uticati visoka temperatura, niska vlažnost vazduha i vetar, koji je jedan od glavnih faktora koji određuju ponašanje požara.

Premijer Pedro Sančez posetio je istureno komandno mesto u Navaluengi, u provinciji Avila, u pratnji ministra unutrašnjih poslova Fernanda Grande-Marlaske, predsednika regionalne vlade Kastilje i Leona, Alfonsa Fernandesa Manjueka, i vladinog delegata Nikanora Sena.

Gradske vlasti Madrida uspostavile su ukupno 15 prihvatnih centara za pomoć ljudima evakuisanim zbog šumskog požara u regionu Sijera Oeste, a u njima se trenutno nalazi 2.468 osoba, navodi se u saopštenju regionalne vlade.