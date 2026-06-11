Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da želi da mirovni sporazum sa Iranom, ukoliko bude postignut, potpiše u Švajcarskoj.

Tramp je to rekao za Foks njuz, navodeći da su ga visoki iranski zvaničnici direktno pozvali da zatraže obustavu američkih bombardovanja.

Američki predsednik je rekao u sredu da je operacija Vašingtona protiv Irana uključivala raspoređivanje 49 raketa "tomahavk" zajedno sa borbenim avionima koji su ciljali radarske i sisteme protivvazdušne odbrane.

Američki predsednik tvrdi da su u tim napadima pogođeni položaji na udaljenosti oko 64 kilometra od Teherana i duž jugozapadne obale Irana u Persijskom zalivu.

Tramp je upozorio da su Sjedinjene Američke Države spremne da brzo prošire vojnu akciju ukoliko Teheran uskoro ne potpiše sporazum o okončanju tekuće krize.

Priznao je da je primirje sa Iranom "najviše kršeno primirje u istoriji".

Potpredsednik SAD Džej Di Vens rekao je za Foks njuz da se pregovori vode sa raznim ličnostima unutar iranskog režima, sa najvišim nivoima političkog rukovodstva, kao i sa Korpusom iranske revolucionarne garde (IRGC).

IRGC je saopštio danas da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, kao odgovor na najnovije američke napade na jug Irana, kao i da zatvara Ormuski moreuz za sav pomorski saobraćaj, prenosi Tanjug.

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