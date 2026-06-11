SAD su započele novi krug udara na više ciljeva preko noći u Iranu, izjavila je američka vojska. Iran je odgovorio protivnapadima na američke ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu.

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Vojska SAD: Onesposobljen 3. tanker u Omanskom zalivu

Američka vojska saopštila je danas da je tokom noći onesposobila treći tanker za naftu u Omanskom zalivu dok je pokušavao da transportuje iransku naftu uprkos blokadi Sjedinjenih Američkih Država.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) navela je na platformi X da je delovala protiv tankera koji je plovio pod zastavom Gvineje Bisao, a koji je pokušavao da transportuje naftu iz Irana kroz Omanski zaliv.

Ističe se da je američki avion ispalio dve rakete "hellfire" u mašinski prostor tankera nakon što posada nije poštovala uputstva američkih snaga.

Navodi se da je to treći komercijalni brod koji su američke snage onesposobile ove sedmice u Omanskom zalivu.

Peskov: Zabrinuti smo za eskalaciju tenzija oko Irana

Najnovija runda eskalacije tenzija oko Irana puna je novih posledica po situaciju u regionu i međunarodnu ekonomiju, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov. "Najnovija runda eskalacije tenzija je puna novih, dodatnih negativnih posledica po situaciju u regionu i međunarodnu ekonomiju u celini", rekao je Peskov. Prema njegovim rečima, Kremlj je zabrinut zbog nove eskalacije tenzija oko Irana i poziva sve strane na uzdržanost. "Kremlj poziva strane u iranskom sukobu da se vrate pregovaračkom procesu", dodao je Peskov. (RIA, Tanjug)

Novi snimci napada na američke baze (VIDEO)

Jordan: Oboreno 20 iranskih raketa

Jordanska vojska saopštila je da je presrela 20 raketa lansiranih iz Irana, nakon što je iranski Korpus islamske revolucionarne garde objavio da je gađao američki komandni centar u Jordanu.

"Jordanski sistemi PVO i Kraljevsko jordansko ratno vazduhoplovstvo presreli su i oborili 20 raketa koje su lansirane iz Irana. Presretanje je rezultiralo padom više fragmenata, bez ljudskih žrtava ili materijalne štete", dodaje se u saopštenju.

(Times of Israel)

Tri indijska mornara poginula u napadu američkog tankera

Tri indijska mornara su poginula u napadu SAD na tanker u Omanskom zalivu, potvrdio je indijski ministar brodarstva Sarbananda Sonoval.

Vest dolazi dan nakon što je američka vojska objavila da je njihov avion preciznim udarima pogodio mašinski prostor tankera M/T Setebelo, koji je plovio pod zastavom Palaua. Prema SAD, brod je pokušavao da probije američku pomorsku blokadu iranskih luka dok je prevozio pošiljku iranske nafte.

To je bio osmi trgovački brod koji su američke snage onesposobile u vodama kod Irana.

Indijsko ministarstvo spoljnih poslova je ranije saopštilo da su tri indijska državljanina nestala nakon napada, dok je 21 član posade spašen. U saopštenju se ne pominju američka vojska niti pomorska blokada.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da su američke snage upozorile posadu broda pre napada i dale im priliku da reaguju.

Sudbina trojice nestalih mornara sada je zvanično potvrđena, nakon što su indijske vlasti objavile da su poginuli u incidentu.

Američka vojska objavila snimak lansiranja Tomahavk rakete

Snimci iranskih balističkih projektila

Američka vojska: "Napadi su odgovor na iransku agresiju"

"Snage Ameri;ke centralne komande (CENTCOM) izvele su dodatne obrambene udare na niz ciljeva u Iranu, po yapovedi vrhovnog zapovednika", objavila je američka vojska.

"Američke snage napale su iranska vojna postrojenja za nadzor, komunikacijske sisteme i položaje protivvazdušne odbrane širom Irana. Američki marinci, ratno vazduhoplovstvo i mornarica ispalili su precizno vođenu municiju na iranske mete koje su ugrožavale američke snage i međunarodne trgovačke brodove u prolazu kroz regionalne vode", stoji u objavi vojske.

Kuvajt zatvorio svoj vazdušni prostor zbog iranskih napada

Kuvajt je privremeno zatvorio svoj vazdušni prostor zbog napada iz Irana, saopštio je danas Generalni direktorat civilnog vazduhoplovstva Kuvajta.

"Generalni direktorat civilnog vazduhoplovstva u Državi Kuvajt objavljuje privremeno zatvaranje kuvajtskog vazdušnog prostora počev od 4.50 ujutru danas, u četvrtak, i preusmeravanje letova na alternativne aerodrome u skladu sa odobrenim sporazumima i procedurama, kao meru predostrožnosti usmerenu na očuvanje bezbednosti vazdušne plovidbe i putnika", objavio je Direktorat na društvenoj mreži Iks.

Kako se navodi, "ova mera dolazi u svetlu činjenice da je Kuvajt izložena grešnim iranskim agresijama i potencijalnim rizicima koji mogu proizaći iz toga po civilni vazduhoplovni saobraćaj u regionu".

Iranski ambasador pri UN osudio najnovije Trampove pretnje Iranu





Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir- Said Iravani osudio je na sednici Saveta bezbednosti UN najnovije pretnje američkog predsednika Donalda Trampa upućene Iranu.

Iravani je rekao da Iran neće popustiti pred pritiscima silom, ukazujući da održivi sporazum o okončanju rata ne može da se postgne pretnjama, zastrašivanjem i upotrebom sile, preneo je Skaj njuz.

Iravani je pozvao Sjedinjene Američke Države da se uzdrže od pretnji kao što su one koje je danas izneo Tramp.