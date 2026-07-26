Dijaz-Kanel izneo je oštru kritiku američke politike tokom govora u gradu Pinar del Rio, povodom obeležavanja 73. godišnjice prvog napada gerilaca predvođenih Fidelom Kastrom na vojsku tadašnjeg kubanskog lidera Fulhensija Batiste, podržanog od SAD, 1953. godine, preneo je Rojters.

Dijaz-Kanel je kritikovao i nedavni izveštaj Stejt departmenta u kojem se Kuba optužuje za infiltraciju u američku vladu i podršku, kako je navedeno, "neviđenom talasu levičarskog terorizma na američkom tlu".

"Optužujući Kubu, oni ne traže samo žrtvenog jarca, spoljnog krivca. Oni traže nekoga koga mogu da okrive za proteste slojeva društva koji su najteže pogođeni ekonomijom koja bogate čini još bogatijim, a siromašne još siromašnijim", rekao je Dijaz-Kanel.

Prema njegovim rečima, Vašington "traži novi izgovor da nastavi svoj politički genocid protiv Kube".

Govoreći o odnosima sa SAD, kubanski predsednik ocenio je da su naftni embargo i proširene sankcije produbili najtežu ekonomsku krizu na Kubi u poslednjih nekoliko decenija, izazvavši česte nestanke električne energije i nestašice goriva širom ostrva.

Dijaz-Kanel je pozvao na ukidanje sankcija i naftne blokade, zahvalivši međunarodnim organizacijama koje su Kubi poslale humanitarnu pomoć i osnovne potrepštine.

"Neka Kuba živi u miru, a neka u miru žive i najplemenitiji ljudi Amerike, koji su se istorijski borili za ljudska prava drugih naroda, bez očekivanja priznanja i često suočeni sa progonom, zatvaranjem i rizikom po sopstvene živote", rekao je kubanski predsednik.

On je istakao da "Kuba nije pretnja Sjedinjenim Američkim Državama niti bilo kojoj drugoj zemlji na svetu".