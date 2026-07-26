"Kada se bude pisala istorija, Evropa će biti zahvalna predsedniku Trampu što nas je trgnuo iz ušuškanosti po pitanju izdvajanja za odbranu", ocenio je on.

On je dodao da, kada je reč o Trampu, ne sviđa mu se uvek ono što on govori, kao ni njegove metode.

"Ono što je rekao o Evropi nije svojstveno samo predsedniku Trampu, pokretu 'Učinimo Ameriku ponovo velikom' (MAGA), ili Republikanskoj stranci. To je dugotrajan izvor nezadovoljstva SAD prema Evropi, prisutan kako pod demokratskim, tako i pod republikanskim predsednicima", ukazao je Striting za Skaj njuz.

Prema njegovim rečima, u svetu u kojem živimo, ispravno je da budemo sposobni da delujemo kako bismo osigurali sopstvenu bezbednost.

Na pitanje da li ima poverenja u Donalda Trampa, britanski ministar odbrane je odgovorio da ga ne poznaje, ali da ima poverenja u SAD.

Već tokom prve nedelje na mestu ministra odbrane, stekao sam jedinstven uvid u to koliko je odnos između Ujedinjenog Kraljevstva i SAD blizak i suštinski važan kada je reč o odbrani i bezbednosti", poručio je Sriting.

On se osvrnuo i na sinoćni razgovor sa američkim kolegom Pitom Hegsetom, navodeći da je jasno stavio do znanja da Britanija nije podržala ofanzivne akcije u Iranu, niti će ih podržati.

"Postoji, međutim, mnogo toga što možemo i treba da učinimo zajedno kada je reč o obezbeđivanju Ormuskog moreuza", zaključio je britanski ministar odbrane.

Stritnga je na funkciju ministra odbrane postavio Endi Bernam koji je zvanično preuzeo dužnost premijera Ujedinjenog Kraljevstva 20. jula od Kira Starmera.

Striting je bio ministar zdravlja, bez iskustva u odbrani. Zadatak mu je, kako je prenela britanska štampa, da sprovede unutrašnju modernizaciju i reformu vojnog aparata, uprkos kritikama stručnjaka zbog njegovog nedostatka vojnog i međunarodnog profila.



