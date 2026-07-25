Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je da će Vašington uvesti carine Kanadi zbog dima od šumskih požara koji je zahvatio veliki deo severoistoka Sjedinjenih Država.

Prema navodima Rojtersa, Trampova administracija ovu odluku vidi kao odgovor na ozbiljno zagađenje vazduha koje je poslednjih sedmica pogodilo američke gradove.

Dim iz stotina šumskih požara u kanadskim provincijama Ontario i Kvebek stigao je do SAD, a prošle nedelje prekrio je i Vašington, značajno smanjivši vidljivost i kvalitet vazduha.

Optužio Kanadu za nemar

Tramp je pre dva dana na svojoj društvenoj mreži Truth Social optužio Kanadu za, kako je naveo, "namerni nemar" i loše upravljanje šumama.

Istakao je da su Sjedinjene Države "nepotrebno preplavljene prljavim, zagađenim i nezdravim vazduhom", kao i da su pojedine kompanije u Mičigenu, uključujući fabrike automobila, morale privremeno da obustave proizvodnju zbog lošeg kvaliteta vazduha.

Veliki gradovi pod gustim dimom

Vazdušne struje donele su velike količine dima i opasnih čestica iz Kanade iznad više američkih gradova.

Čikago, Detroit, Vašington i Njujork proteklih dana našli su se među gradovima sa najlošijim kvalitetom vazduha na svetu, dok je u Vašingtonu bilo na snazi i "ljubičasto upozorenje", koje označava izuzetno opasno zagađenje.

Gusta izmaglica zaklonila je brojne znamenitosti, uključujući Kapitol, Linkolnov memorijal i Vašingtonov spomenik, a vlasti su pozvale građane da izbegavaju boravak na otvorenom.

Kanada odbacuje optužbe

Kanadski premijer Mark Karni odbacio je Trampove optužbe, poručivši da su šumski požari posledica klimatskih promena za koje odgovornost snose sve zemlje, uključujući i Sjedinjene Države.

Izvor: Reuters