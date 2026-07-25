Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp našalio se sinoć tokom večere dopisnika Bele kuće da će se ponovo kandidovati za predsednika SAD, iako Ustav ograničava broj predsedničkih mandata na dva, objavio je danas Skaj njuz.

Govoreći sinoć na događaju u Vašingtonu, Tramp je pred novinarima u sali rekao da će se kandidovati za svoj treći mandat u Beloj kući, koji on praktično smatra četvrtim, jer je ranije optuživao svog tadašnjeg protivkandidata i bivšeg predsednika Džozefa Bajdena za izbornu krađu.

"Drago mi je da objavim, i ovo je donekle senzacionalna vest, svoju nameru da se kandidujem za četvrti mandat predsednika Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Tramp kroz šalu, nakon čega je izvadio crvenu kapu sa natpisom "Tramp 2028".

Tramp je i ranije davao komentare koji su nagoveštavali mogućnost njegovog trećeg mandata, ali 22. amandman američkog Ustava zabranjuje bilo kome da bude izabran za predsednika više od dva puta.

Zabuna između treće pobede i samo dva predsednička mandata dolazi zbog navoda da je Tramp zapravo pobedio u izbornoj trci 2020. godine.

Ovo je bilo prvo Trampovo prisustvo večeri dopisnika Bele kuće, tradicionalnom događaju posvećenom slobodi štampe, koji je ove godine bio odložen nakon što je njegovo aprilsko izdanje prekinuto zbog pokušaja napada na predsednika.

Svečanost je održana u manjem prostoru hotela "Valdorf Astorija" u Vašingtonu uz pojačane mere bezbednosti.