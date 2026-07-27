Predsednik Rusije Vladimir Putin sastao se u ponedeljak u Kremlju sa poslanicima osmog saziva Državne dume kako bi sumirao rezultate njihovog rada u proteklih pet godina.

Tokom ceremonije dodele priznanja istaknutim poslanicima, jedan od njih je rekao Putinu: "Pobedićemo, ali odlučnije". Na to je predsednik odgovorio da će Rusija "delovati pažljivo, ali istrajno i dosledno, ostvarujući ciljeve postavljene pred zemlju".

"Pobede kuju profesionalci: radimo pažljivo, gađamo precizno i idemo do kraja!", navodi se u objavi Ministarstva odbrane na platformi „Maks“.