Ruske bezbednosne službe uvele su neuobičajene zaštitne mere u okolini zvanične rezidencije predsednika Vladimira Putina u Valdaju, zbog bojazni da bi mogla da se ponovi spektakularna ukrajinska operacija „Paukova mreža“.

Prema navodima Ruslana Levijeva, osnivača istraživačke grupe „Tim za obaveštajnu službu o konfliktima“ (CIT), i pisanju ruskog nezavisnog Telegram kanala Agestvo, duž puteva u Novgorodskoj oblasti postavljene su specijalne zaštitne mreže.

Novinar Oleg Kašin potvrdio je da su barijere montirane iznad parking prostora namenjenih kamionima u okolini Valdaja. Analiza Agestva pokazuje da se te lokacije nalaze svega devet kilometara od Putinove rezidencije.

Reč je o mrežama koje se koriste na frontu za zaštitu od kamikaza-dronova i municije koju nose bespilotne letelice.

Strah od „Paukove mreže 2“

Prema rečima Levijeva, cilj nije zaštita kamiona, već sprečavanje eventualnog lansiranja dronova iz prikolica.

– Mreže iznad parking mesta služe upravo tome da dronovi, ukoliko se nalaze u kamionu, ne mogu da polete. Na taj način pokušava se sprečiti scenario „Paukova mreža 2: Verzija Valdaj“ – objašnjava on.

Levijev podseća na prvu operaciju „Paukova mreža“, kada su, prema ukrajinskim tvrdnjama, obični vozači kamiona prevozili modularne kontejnere ne znajući šta se nalazi u njima.

Po dolasku na zadate lokacije, krovovi prikolica su se navodno otvorili, a dronovi su poleteli ka vojnim aerodromima.

Operacija koja je privukla pažnju NATO-a

Ukrajinska operacija izvedena je 1. juna 2025. godine, kada je, prema podacima Službe bezbednosti Ukrajine, 117 FPV dronova napalo pet ruskih vojnih aerodroma.

SBU je tvrdio da je oštećen ili uništen 41 avion, dok su nemački izvori procenili da je pogođeno oko 10 odsto ruske flote strateških bombardera.

Ovaj način ratovanja izazvao je veliku pažnju na Zapadu.

Vrhovni komandant NATO za transformaciju Pjer Vandije ocenio je da Alijansa može mnogo da nauči od ukrajinske kreativnosti u izvođenju specijalnih operacija, navodeći upravo „Paukovu mrežu“ kao primer.