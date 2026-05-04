Narodna pevačica Dragica Radosavljević Cakana, nedavno je progovorila o svom privatnom životu, ali i dešavanjima na javnoj sceni.

Nedavno se pisalo da je pevačica stavila tačku na brak, a evo kako Cakana komentariše navode:

- Demantujem to istog časa. Moj suprug Neša i ja nikada nismo u bolje odnosu bili. Uigrani smo, ništa nam više ne smeta.

Kako gledate na to što su mnoge javne ličnosti stavile tačku na svoje odnose i kako gledate na to da je sve više lažnih odnosa?

- Ne gledam te lažne, ne znam da postoje. Ti lepo odnosi poput Nade i Zlaje, Zoke i Kemiša...ja te odnose gledam.

Statistika kaže da se sve manje ljudi leči samo. Da li to radite i Vi, ili idete u adekvatnu ustanovu?

- Imam dosta prijatelja lekara, pa se sa njima čuje. Kada osetim da mi je istinski nešto, onda odem kod doktora. Ne gledam da idem stalno. Od bombardovanja i ubrzanog života, svašta se dešava.

Mnoge Vaše kolege nisu za to da mlađe kolege pevaju njihove pesme, kako gledate na to?

- Ja sam ispratila sad ovog Jakova Jozinovića. On je novi Zdravko Čolić. Za to sam da nastavi tradiciju lepih pesama.

Da li se nešto u Vašem muzičkom studiju krčka?

- Da. Jedna pesma je već izašla ''Moje lepo Kosovo'', a druga će tek izaći. Šteta je da neke lepe pesme ostanu u zapećku.