Snažni vetrovi i visoki talasi pogodili su danas glavni grad Novog Zelanda, Velington, zbog čega su nadležne službe otkazale letove i trajektne linije, zatvorile puteve i naložile evakuaciju stanovnika u pojedinim delovima grada. Vlasti su proglasile vanredno stanje u delovima Velingtona nakon upozorenja meteorološke službe na talase visoke do devet metara duž južne obale grada i pozvale stanovnike ugroženih područja da napuste svoje domove, preneo je Rojters. Na aerodromu u Velingtonu jak nalet vetra nakratko je prevrnuo manji avion, ali u incidentu niko nije povređen.

Prema navodima lokalnih medija, incident se dogodio nakon sletanja i iskrcavanja putnika.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova otkazano je oko osam letova, dok je nacionalna aviokompanija Er Njuzilend upozorila putnike na moguće dodatne poremećaje u saobraćaju i ponudila promene rezervacija. Obustavljene su i trajektne linije između Severnog i Južnog ostrva Novog Zelanda.

Meteorolozi upozoravaju da će talasi nastaviti da rastu tokom dana duž istočnih obala Severnog i Južnog ostrva, kao i na ostrvima Čatam. Zbog oluje su otkazane i turističke i ribolovne aktivnosti u oblasti Kukovog moreuza, a lokalni operateri navode da su uslovi na moru previše opasni za plovidbu.