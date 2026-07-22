Snažno nevreme koje je juče zahvatilo Hercegovinu ostavilo je za sobom pustoš, a prve procene govore da će materijalna šteta biti višemilionska. Grad veličine oraha i jači udari nevremena oštetili su kuće, automobile i poljoprivredne useve, dok nadležne komisije obilaze teren kako bi utvrdile razmere posledica.

Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović izjavio je da je već sada jasno da će šteta biti ogromna i da će se meriti milionima evra.

- Već sada je jasno da se radi o milionskim iznosima. U ovom trenutku ne možemo da kažemo da li su veći gubici na privatnoj imovini ili u poljoprivredi - rekao je Avdalović.

Komisije su na terenu i evidentiraju oštećenja na kućama, pomoćnim objektima, automobilima i poljoprivrednim gazdinstvima.

Najteže je pogođeno selo Bratač, gde su usevi gotovo u potpunosti uništeni, uključujući i sve zasejane površine pod žitaricama.

Građani masovno prijavljuju štetu na svojim domovima i imovini, dok Štab za vanredne situacije procenjuje stanje i priprema mere pomoći za najugroženije.

Avdalović je naglasio da Nevesinje ne pamti ovakvu elementarnu nepogodu.

- Nevreme je opustošilo Hercegovinu. Mislim da se ovako nešto nije dogodilo u poslednjih 50 godina - rekao je on za RTRS.