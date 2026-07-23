Snažna peščana oluja je pre pljuska zahvatila Istanbul danas kasno popodne, nebo se smračilo, vetar je čupao drveće i podizao krovove, a vozači su zbog oblaka prašine imali problema zbog smanjene vidljivosti. Zbog jakih vetrova i nepovoljnih vremenskih uslova, neki avioni koji su pokušavali da slete na aerodrome "Istanbul" i "Sabiha Gokčen" bili su primorani da kruže u vazduhu, objavio je portal Son dakika. Decu koja su se igrala na ulici i jednog prolaznika zamalo je zgnječio krov koji se otkinuo pod naletima vetra u istanbulskom okrugu Esenler, a događaj je zabeležla sigurnosna kamera, prenosi TRT Haberler.

 Jak južni vetar je podigao visoke talase kod Uskudara, što je građanima otežavalo kretanje duž obale.

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Vetar je iščupao deo šatora postavljenog na plaži i pao na jednu osobu. U centru Istanbula, Fatihu, u okrugu Laleli, drvo je palo na put i izazvalo kratkotrajne poremećaje u saobraćaju. Krovovi sa zgrada leteli su i u naseljima Zejtinburn i Bejoglu, a drvo koje je palo na ulicu u Bahčelijevleru udarilo je u parkirani automobil. Olujni vetar ponegde praćen slabom kišom usledio je nakon toplotnog talasa tokom kojeg je u Istanbulu izmerena temepratura viša od 35 stepeni. 

Meteorolog Adil Tek izjavio je za Sabah da u Tursku stiže novi kišni sistem iz Bugarske i Rumunije koji je tokom večeri prvo pogodio Jedrene i Kirklareli, a nakon toga, kiša će zahvatiti celu Trakiju, posebno evropsku stranu i severne delove Istanbula. "Pljuskovi se takođe očekuju i u petak i subotu. Temperatura će značajno pasti, posebno za vikend. U nekim područjima, dnevna temperatura će biti od 24 do 25 stepeni Celzijusa, dok će noćna temperatura pasti na 22 stepena Celzijusa", najavio je Tek.