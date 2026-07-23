Snažna peščana oluja je pre pljuska zahvatila Istanbul danas kasno popodne, nebo se smračilo, vetar je čupao drveće i podizao krovove, a vozači su zbog oblaka prašine imali problema zbog smanjene vidljivosti. Zbog jakih vetrova i nepovoljnih vremenskih uslova, neki avioni koji su pokušavali da slete na aerodrome "Istanbul" i "Sabiha Gokčen" bili su primorani da kruže u vazduhu, objavio je portal Son dakika. Decu koja su se igrala na ulici i jednog prolaznika zamalo je zgnječio krov koji se otkinuo pod naletima vetra u istanbulskom okrugu Esenler, a događaj je zabeležla sigurnosna kamera, prenosi TRT Haberler.

Jak južni vetar je podigao visoke talase kod Uskudara, što je građanima otežavalo kretanje duž obale.

Vetar je iščupao deo šatora postavljenog na plaži i pao na jednu osobu. U centru Istanbula, Fatihu, u okrugu Laleli, drvo je palo na put i izazvalo kratkotrajne poremećaje u saobraćaju. Krovovi sa zgrada leteli su i u naseljima Zejtinburn i Bejoglu, a drvo koje je palo na ulicu u Bahčelijevleru udarilo je u parkirani automobil. Olujni vetar ponegde praćen slabom kišom usledio je nakon toplotnog talasa tokom kojeg je u Istanbulu izmerena temepratura viša od 35 stepeni.

Meteorolog Adil Tek izjavio je za Sabah da u Tursku stiže novi kišni sistem iz Bugarske i Rumunije koji je tokom večeri prvo pogodio Jedrene i Kirklareli, a nakon toga, kiša će zahvatiti celu Trakiju, posebno evropsku stranu i severne delove Istanbula. "Pljuskovi se takođe očekuju i u petak i subotu. Temperatura će značajno pasti, posebno za vikend. U nekim područjima, dnevna temperatura će biti od 24 do 25 stepeni Celzijusa, dok će noćna temperatura pasti na 22 stepena Celzijusa", najavio je Tek.