Otkinuti krov umalo je izazvao tragediju u Istanbulu kada je pod naletima orkanskog vetra pao tik pored dece koja su se igrala na ulici i jednog prolaznika. Dramatičan trenutak zabeležila je sigurnosna kamera u istanbulskom okrugu Esenler, a samo pukom srećom niko nije stradao, prenosi TRT Haberler.

Incident se dogodio tokom snažne peščane oluje koja je kasno popodne pogodila najveći turski grad. Nebo se u nekoliko minuta potpuno smračilo, vetar je čupao drveće i nosio krovove, dok su oblaci prašine znatno smanjili vidljivost i otežali saobraćaj.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, pojedini avioni koji su pokušavali da slete na aerodrome „Istanbul“ i „Sabiha Gokčen“ morali su da kruže iznad grada dok se situacija nije stabilizovala, objavio je portal Son dakika.

Vetar nosio sve pred sobom

Jak južni vetar podigao je visoke talase kod Uskudara, zbog čega je kretanje duž obale bilo otežano. Deo šatora postavljenog na plaži iščupan je i pao na jednu osobu.

U centru Istanbula, u okrugu Laleli, drvo je palo na kolovoz i nakratko blokiralo saobraćaj, dok su u naseljima Zejtinburn i Bejoglu vetrovi odnosili delove krovova sa zgrada. U Bahčelijevleru je oboreno drvo palo na parkirani automobil.

Oluja stigla posle paklenih vrućina

Silovit vetar, praćen mestimičnom kišom, usledio je nakon toplotnog talasa tokom kojeg je temperatura u Istanbulu prelazila 35 stepeni.

Meteorolog Adil Tek izjavio je za Sabah da u Tursku stiže novi kišni sistem iz Bugarske i Rumunije, koji je najpre zahvatio Jedrene i Kirklareli, a potom se proširio na Trakiju, evropski deo Istanbula i severne delove grada.