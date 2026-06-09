„Neprestano se unapređuju oblici saradnje između oružanih snaga Rusije i Belorusije, kao i između bezbednosnih organa Rusije i Belorusije. Nalazimo se u stalnoj pripravnosti da upotrebimo sva sredstva, uključujući nuklearna, kako bismo obezbedili bezbednost Savezne države“, rekao je on za list „Izvestija“.

Istovremeno, Galuzin je izjavio da Severnoatlantska alijansa provokativno i demonstrativno jača svoje snage u neposrednoj blizini ruskih i beloruskih granica.

Konkretno, NATO tamo sprovodi vežbe, a broj incidenata sa dronovima se povećava.

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