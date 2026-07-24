Sjedinjene Američke Države i Danska bi mogle da postignu sporazum o Grenlandu u narednim mesecima, proširujući američko vojno prisustvo na ostrvu bez ugrožavanja danskog suvereniteta i lokalne samouprave, javlja „Vašington post“, pozivajući se na izvore.

Prema pisanju publikacije, diplomate dve zemlje su već održale najmanje pet rundi zatvorenih pregovora.

Jedan od izvora lista je izjavio da stranke razumeju međusobne „crvene linije“ i da su prilično blizu kompromisa.

Ranije je danska premijerka Mete Frederiksen, nakon novih izjava američkog predsednika Donalda Trampa o Grenlandu, još jednom naglasila da ostrvo "nije na prodaju".