Kompanija „Kenmor er”, najveći američki avio-prevoznik koji koristi hidroavione, saopštila je da je avion tipa „de Hevilend DHC-3 Oter” (de Havilland DHC-3 Otter), koji je poleteo sa jezera Junion u Sijetlu, učestvovao u nesreći u zalivu Šelou (Shallow Bay) kod ostrva Suša, oko 17.15 časova po lokalnom vremenu.

Na snimku koji je objavila Obalska straža vidi se hidroavion u plamenu na vodi, na mestu nesreće.

Ostrvo Suša (Sucia Island) deo je arhipelaga San Huan u saveznoj državi Vašington, a nalazi se severno od Sijetla, blizu granice sa Kanadom.

Obalska straža je saopštila da su ona, kao i kanadske i lokalne službe, angažovale više resursa kako bi pomogle u akciji spasavanja.

„Nekoliko osoba se prevozi u lokalne bolnice radi lekarskog pregleda i lečenja”, dodaje se u saopštenju.

Kompanija „Kenmor er” (Kenmore Air) navela je da se u avionu nalazilo 10 putnika i jedan pilot. Dva povređena putnika prevezena su u zdravstvene ustanove u Belingamu, dok su još dva povređena putnika prevezena na ostrvo Orkas radi pregleda i lečenja, saopštila je avio-kompanija.

„'Kenmor er' u potpunosti sarađuje sa istražnim organima i nastavićemo da pružamo proverene informacije kako budu postajale dostupne”, izjavio je izvršni direktor Dejvid Gudžel.

Prema podacima sa veb-sajta kompanije, „Kenmor er” je osnovan 1946. godine i godišnje prevozi više od 90.000 putnika na redovnim, panoramskim i čarter letovima.

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