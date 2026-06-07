"Naše pristalice se upravo hapse. Mnogi su uhapšeni danas, a preko 100 ljudi je uhapšeno juče. Ali to nije ništa strašno", rekao je Karapetjan.

Karapetjan je dodao da u Jermeniji mora biti formirana legitimna vlada. Milijarder je u kućnom pritvoru , ali ga to nije sprečilo da ode na biračko mesto blizu svoje kuće u Jerevanu. Njegove pristalice su ga pozdravile ovacijama.

Lider opozicione Prosperitetne jermeske stranke Gagik Carukjan takođe je prijavio navodna privođenja na dan izbora.

On je izjavio da su snage bezbednosti tog jutra privele 50 pristalica njegove stranke.

Danas izbori za parlament Jermenije,u fokusu mir sa Azerbejdžanom i odnos s Rusijom

Građani Jermenije danas glasaju na parlamentarnim izborima na kojima se bira novi saziv parlamenta, a glasanje se smatra važnim testom podrške premijeru zemlje Nikolu Pašinjanu i njegovoj politici približavanja Zapadu i normalizacije odnosa sa Azerbejdžanom nakon sukoba oko Nagorno-Karabaha.

Prema predizbornim anketama, Pašinjanova vladajuća stranka "Građanski ugovor" vodi sa podrškom do 32 odsto birača, dok je proruska opoziciona stranka "Jaka Jermenija" na drugom mestu sa oko 11 odsto podrške, preneo je Rojters.

Od dolaska na vlast 2018. godine, Pašinjan je nastojao da produbi veze sa zapadnim zemljama i smanji oslanjanje na Rusiju, tradicionalnog saveznika Jermenije.

Njegova vlada ističe i ekonomske rezultate, navodeći značajan rast životnog standarda i privrede tokom njegovog mandata.

Takođe, jermenski premijer se suočava sa kritikama dela opozicije i javnosti zbog načina na koji je vođena politika prema Azerbejdžanu, naročito nakon događaja iz 2023. godine, kada je Azerbejdžan povratio kontrolu nad Nagorno-Karabahom, što je dovelo do masovnog odlaska jermenskog stanovništva iz tog regiona.

Pašinjan je tokom kampanje u prvi plan stavio mirovni proces sa Azerbejdžanom, uključujući sporazum potpisan prošle godine u Vašingtonu, predstavljajući ga kao osnovu za dugoročnu stabilnost zemlje.

Opoziciju predvode uglavnom proruske političke snage, među kojima je i stranka "Jaka Jermenija", koju je osnovao rusko-jermenski biznismen Samvel Karapetjan.

Opozicioni lideri se zalažu za očuvanje bliskih odnosa sa Moskvom, koja ostaje važan energetski partner i tržište za jermenski izvoz.

Predizbornu kampanju obeležile su i međusobne optužbe vlasti i opozicije, ističe Rojters.

Kritičari optužuju vladu za autoritarne poteze i pritisak na političke protivnike, dok vlast tvrdi da su mere bezbednosnih službi usmerene protiv pokušaja destabilizacije države.

Biračka mesta biće otvorena od osam do 20 časova po lokalnom vremenu.

Pravo glasa ima oko 2,48 miliona birača u zemlji sa približno tri miliona stanovnika, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO