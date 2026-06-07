U grčkom gradu Larisi dogodila se tragedija u nedelju ujutru, 7. juna, kada je muškarac star 60 godina izgubio život nakon pada sa balkona stambene zgrade.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila u Ulici Justinijana, gde je muškarac iz za sada nerazjašnjenih razloga pao sa balkona koji se nalazio na petom spratu višespratnice, prenosi grčki potal Pronjut.

Nakon pada, muškarac je pronađen u unutrašnjem dvorišnom prostoru zgrade. Nažalost, za njega nije bilo spasa, a događaj je potresao stanare u blizini mesta nesreće.

Okolnosti pod kojima je došlo do pada još uvek nisu poznate. Nadležni organi trenutno prikupljaju sve relevantne informacije kako bi utvrdili šta se tačno dogodilo i da li postoje dodatni faktori koji su doveli do tragičnog ishoda.

Grča policija je pokrenula istragu i ispituje sve okolnosti ovog slučaja.

Više detalja očekuje se nakon završetka uviđaja.

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