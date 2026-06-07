Glumica Jelisaveta Orašanin je nakon razvoda od Miloša Teodosića, sa kojim ima dvoje dece, započela vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

Jednom prilikom je govorila o svojim godinama i otkrila da se, iako ima 37 godina, oseća kao da ima 28.

Jelisaveta Orašanin je u četvrtoj deceniji, a kako ističe, sebe doživljava dosta mlađom.

- Meni je strašna činjenica da sam srednjih godina. Mislim dobro, imam 36, 37, a osećam se kao da imam 28. Mislim da je to stvar glave, i to jeste večito stvar duha - rekla je Jelisaveta Orašanin za Unu.

Smuvala 11 godina mlađeg kolegu

Jelisaveta Orašanin je započela ljubavnu vezu sa 11 godina mlađim kolegom, tvrde domaći mediji.

Nakon razvoda od košarkaša Miloša Teodosića sa kojim ima dvoje dece, glumica je navodno ponovo srećna u ljubavi.

Kako prenosi Blic, Jelisavetin novi izabranik je 11 godina mlađi kolega Pavle Mensur koji je nedavno objavio i fotografiju kako se ljube.

Izvor blizak paru za je otkrio detalje ove romanse i istakao da, iako su u početku krili da su zajedno, Jelisaveta i Pavle sada ponosno zaljubljeno šetaju ulicama Beograda.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je sagovornik.

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