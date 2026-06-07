Američka vojska je oborila balon koji su lansirali izviđači raketom vrednom 500.000 dolara, pogrešno ga smatrajući neidentifikovanim letećim objektom (NLO). Pentagon je objavio video kao deo svog izveštavanja o NLO-ima. O događaju je izvestio Njujork Post.

„Američko ratno vazduhoplovstvo poslalo je lovac F-16 12. februara 2023. godine da presretne sumnjivu 'invazivnu' sferu iznad jezera Hjuron i uništi je, verovatno raketom AIM-9 Sidewinder... objekat je pripadao grupi Mladih izviđača“, rekao je u saopštenju Šon Kirkpatrik, šef Kancelarije za sveobuhvatne anomalne pojave.

Skinut je sa neba sedam dana nakon završetka incidenta sa kineskim balonom, koji je administracija tadašnjeg predsednika SAD Džoa Bajdena „dugo oklevala da obori“.

Prema Kirkpatriku, balon je obleteo planetu osam puta. Takođe je ispričao incident u kojem je pilot američkog ratno-kosmičkog vazduhoplovstva prijavio susret sa NLO-om i ispalio raketu na njega. Ispostavilo se da je predmet balon od folije.