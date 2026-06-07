Nakon što je Ninić u Topoli učestvovao na tribini sa Milom Lomparom, advokat se na Iksu obratio Rihi i poručio joj da "mržnja ubija".

"Sinoć kada je nastala fotka, rekao sam Lomparu: Profesore, hajde jedna fotka, Riha će da završi na reanimaciji na VMA, kada vidi... I, bio sam u pravu, mržnja će vas ubiti doslovce... i onda nikada nećete biti član REM-a", napisao je u objavi.

Jedan od korisnika odgovorio je kako se među "EU-ljupcima podigla velika prašina", dok je drugi dodatno "zakuvao" rečima:

"Ivane, Vaše je pravo da se slikate i sa magaretom na plaži i da tu sliku okačite na lajnu. Mene će jedino zanimati šta radite u cilju poboljšanja stanja u ovoj posrnuloj državi."