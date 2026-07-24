Iako mnogi noviji modeli imaju „No Frost“ tehnologiju, veliki broj domaćinstava i dalje koristi uređaje u kojima se led redovno stvara.

Glavni uzrok ovog problema jeste višak vlage u unutrašnjosti frižidera ili zamrzivača. Kada se para i sitne kapljice vode zadržavaju na zidovima uređaja, vremenom se pretvaraju u slojeve leda.

Jedan od trikova koji se često deli među ljubiteljima kućnih saveta jeste nanošenje tankog sloja jestivog ulja na unutrašnje zidove uređaja nakon čišćenja.

Postupak je veoma jednostavan.

Najpre isključite frižider ili zamrzivač, potpuno ga odmrznite i uklonite sve tragove vode i prljavštine. Nakon toga dobro osušite unutrašnjost, jer je važno da na površinama ne ostane vlaga.

Kada se uređaj potpuno osuši, na meku krpu ili papirni ubrus sipajte nekoliko kapi običnog jestivog ulja i lagano prebrišite unutrašnje zidove. Smatra se da ovakav tanak sloj može otežati zadržavanje vlage i usporiti stvaranje novih naslaga leda.

Osim ovog trika, još važnije je ukloniti uzrok nastanka vlage.

Hranu uvek čuvajte u dobro zatvorenim posudama ili kesama kako tečnost ne bi isparavala u unutrašnjosti uređaja. Posebnu pažnju obratite na supe, kuvana jela, voće i druge namirnice koje oslobađaju veću količinu vlage.

Redovno proveravajte da li vrata frižidera dobro dihtuju i izbegavajte da ih dugo držite otvorenim, jer tada topao i vlažan vazduh ulazi u uređaj i podstiče stvaranje leda.

Uz nekoliko jednostavnih navika, pravilno pakovanje hrane i redovno održavanje, frižider i zamrzivač mogu duže ostati čisti, efikasni i bez debelih naslaga leda koje otežavaju njihov rad.