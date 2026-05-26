Gotovo svima se bar jednom dogodilo da po dolasku otvore kofer i zateknu:

prosut šampon

ulepljenu garderobu

uništenu kozmetiku

Ali internet je sada potpuno zaludeo jednostavan trik sa običnim balonom koji navodno rešava ovaj problem za nekoliko sekundi.

Kako trik zapravo funkcioniše?

Potrebno je samo:

običan balon

makaze

bočica kozmetike

Vrhu balona odseče se mali deo, a zatim se rastegne preko čepa bočice sa šamponom, losionom ili balzamom.

Balon pravi dodatni zaštitni sloj koji sprečava da tečnost procuri čak i ako se poklopac tokom puta olabavi.

Posebno je koristan tokom leta avionom

Mnogi tvrde da ovaj trik najbolje funkcioniše upravo u avionu.

Tokom leta promena pritiska često izaziva:

otvaranje bočica

curenje proizvoda

haos u koferu

Balon tada zadržava sadržaj i sprečava da kozmetika završi po odeći.

Putnici tvrde da im je promenio način pakovanja

Velika prednost ovog trika je što:

ne košta skoro ništa

odgovara različitim veličinama bočica

ne zauzima prostor u koferu

Zbog toga ga sve više ljudi koristi umesto skupih organizera i putnih futrola za kozmetiku.

„Spasio mi je garderobu“

Na društvenim mrežama mnogi tvrde da su upravo zbog ovog jednostavnog trika uspeli da izbegnu uništene stvari tokom putovanja.

Posebno ga preporučuju ljudima koji:

često lete avionom

nose mnogo kozmetike

putuju na duže odmore

I dok nekima deluje čudno da običan balon može rešiti veliki problem, drugi tvrde da bez njega više ne pakuju kofer.