Pentagon je u petak na zvaničnom sajtu objavio prvu grupu decenijama starih poverljivih dokumenata o neidentifikovanim letećim objektima, ili kako se sada zvanično nazivaju, neidentifikovanim anomalnim fenomenima (UAP).

„Amerikanci sada mogu odmah da pristupe deklasifikovanim UAP dokumentima“, navodi se u saopštenju Pentagona. „Najnoviji UAP video snimci, fotografije i originalni dokumenti iz cele američke vlade, sve na jednom mestu, bez ikakve bezbednosne dozvole.“

Američki predsednik Donald Tramp je u februaru naredio američkim agencijama da počnu da objavljuju vladine dosijee o NLO-ima, neidentifikovanim vazdušnim fenomenima i mogućem vanzemaljskom životu, navodeći snažno javno interesovanje za ovo pitanje.

„Američki narod je dugo tražio veću otvorenost, a predsednik Tramp to sada i ispunjava“, navodi se u saopštenju.

Tramp optužio Obamu

Tramp je naredio reviziju nakon što je optužio bivšeg predsednika Baraka Obamu da je nepravilno delio poverljive informacije kada je Obama u intervjuu za podkast rekao da su vanzemaljci „stvarni“.

Obama je kasnije pojasnio da nije video nikakve dokaze o kontaktu sa vanzemaljcima tokom svog predsedništva, iako je rekao da je statistička verovatnoća života negde drugde u univerzumu visoka. Tramp je, sa svoje strane, rekao da takođe nije video nikakve dokaze o vanzemaljcima i da još uvek nije siguran da postoje.

Pentagon je poslednjih godina istraživao izveštaje o NLO-ima, a visoki vojni zvaničnici su 2022. godine rekli da nisu pronašli nikakve dokaze da su vanzemaljci posetili Zemlju ili se srušili na nju.

Program otkrivanja podataka naziva se PURSUE (Predsednički sistem za otkrivanje i izveštavanje o susretima sa UAP-om). Među prvim objavljenim materijalima su video snimci neidentifikovanih fenomena snimljeni 2024. godine.

Direktor FBI-ja Kaš Patel nazvao je objavu „istorijskim korakom“, dok je administrator NASA-e Džared Isakman rekao da agencija nastavlja naučna istraživanja neobjašnjivih fenomena, izveštava NBC.