Vojska SAD se sprema da izvrši pogubljenja četvorice vojnih osuđenika na smrt ako joj predsednik naredi, prema internom dokumentu o planiranju koji je pregledao ABC News. Ako se sprovede, to bi bio prvi put da je vojska pogubila osuđene američke zatvorenike u više od pola veka.

Plan, nazvan „Operacija Odlučna pravda“, a interno izdat u februaru, nalaže vojnim zvaničnicima da koordiniraju sa Federalnim biroom za zatvore kako bi prebacili osuđene zatvorenike iz američke disciplinske kasarne u Fort Livenvortu, Kanzas, u federalni objekat za pogubljenja u Tere Hotu, Indijana, gde je Ministarstvo pravde izvršilo niz nevojnih federalnih pogubljenja tokom prvog mandata predsednika Donalda Trampa.

Vojska nije pogubila nijednog pripadnika od 1961. godine, kada je rednik Džon Benet pogubljen nakon što je osuđen za silovanje i pokušaj ubistva jedanaestogodišnje devojčice u Austriji.

Sintija Smit, portparolka vojske, rekla je da služba sprovodi vežbe planiranja za pogubljenja, slično kao što to čini za druge potencijalne misije, jer službe redovno pokušavaju da predvide naređenja Bele kuće.

„Vežbe u vezi sa ovom operacijom redovno se sprovode poslednjih 20 godina. Ove vežbe su standardna komponenta našeg kontinuiranog planiranja i pripreme ako predsednik odobri smrtnu kaznu“, rekla je Smit, dodajući da služba nije dobila posebno naređenje od predsednika.

Interni plan vojske nalaže višestrukim vojnim komponentama da se pripreme i olakšaju pogubljenja „najkasnije 150 dana od datuma predsedničkog odobrenja smrtnih presuda“, utvrđujući vremenske rokove za sastanke za proveru i procedure za izvršenje pogubljenja ukoliko ih predsednik odobri.

Iako vojni sudovi mogu izricati smrtne kazne, potrebno je predsedničko odobrenje pre nego što se bilo kakvo pogubljenje može izvršiti. Bela kuća nije odgovorila na zahtev za komentar kada je upitana da li Tramp namerava da odobri pogubljenje bilo kog od vojnih osuđenika na smrt, pozivajući se na vojsku za ABC News.