Kastro, koji je ove nedelje napunio 95 godina i koji se povukao sa svih zvaničnih funkcija, prisustvovao je obeležavanju 65. godišnjice osnivanja kubanskog Ministarstva unutrašnjih poslova u pozorištu Karl Marks u Havani, preneo je RTVE.

Ceremoniji su prisustvovali i kubanski predsednik Miguel Dijaz-Kanel, visoki državni zvaničnici, lideri Komunističke partije Kube i članovi Kastrove porodice.

Dijaz-Kanel je tokom obraćanja odbacio optužbe Sjedinjenih Američkih Država i ocenio da predstavljaju novi oblik pritiska na Kubu.

On je istakao Kastrovu ulogu u političkom i vojnom životu zemlje i poručio da je "Raul Kuba, a Kuba nedodirljiva".

Američka optužnica tereti Kastra, koji je u vreme incidenta bio ministar odbrane, da je naredio obaranje dva civilna aviona u februaru 1996. godine iznad međunarodnih voda. U tom incidentu poginule su četiri osobe, a događaj je dodatno pogoršao odnose između Vašingtona i Havane. Kubanske vlasti su odbacile optužbe, nazvavši ih politički motivisanima i usmerenim na opravdavanje daljih mera protiv ostrva.

U govoru na ceremoniji, Dijaz-Kanel je kritikovao američke sankcije, tvrdeći da dodatno pogoršavaju ekonomsku krizu na Kubi, ali je istovremeno poručio da Havana ostaje otvorena za dijalog sa Vašingtonom na osnovu međusobnog poštovanja. Kubanski ministar unutrašnjih poslova Lazaro Alvarez pročitao je poruku Raula Kastra, u kojoj je bivši lider pozvao državne institucije da nastave rad uz "red, kontrolu i odgovornost" u složenim političkim i ekonomskim okolnostima.

Kubanska državna televizija emitovala je snimke sa ceremonije, a ovo je prvo Kastrovo javno pojavljivanje od proslave Međunarodnog praznika rada početkom maja, neposredno pre objavljivanja američke optužnice.