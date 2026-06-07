Nijedan osumnjičeni nije bio u pritvoru nekoliko sati nakon toga, rekao je zamenik šefa policije Toleda Džo Hefernan, a zvaničnici su pozvali ljude koji su bili na festivalu da dostave fotografije ili video zapise sa svojih telefona radi mogućih tragova.

Pucnjava se dogodila u blizini festivala Old Vest End, godišnjeg okupljanja muzičara.

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Hefernan je rekao da izgleda da su najmanje dve osobe pucale iz oružja i da su „verovatno pucale jedna na drugu“.

Dve žrtve su u kritičnom stanju, dodao je Hefernan. Starost žrtava se kretala od 14 do 61 godine, a većina njih je bila u ranim dvadesetim godinama.

„Duboko sam zabrinut zbog situacije u Toledu večeras“, rekao je guverner Ohaja Majk DeVajn u saopštenju. „Letnji festivali treba da budu bezbedna mesta gde porodice mogu da provode vreme zajedno bez straha od nasilja.“

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Višestruki video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju ljude kako trče usred pucnjave i službenike hitne pomoći koji zbrinjavaju druge koji su delovali povređeno.

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