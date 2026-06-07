Nijedan osumnjičeni nije bio u pritvoru nekoliko sati nakon toga, rekao je zamenik šefa policije Toleda Džo Hefernan, a zvaničnici su pozvali ljude koji su bili na festivalu da dostave fotografije ili video zapise sa svojih telefona radi mogućih tragova.

Pucnjava se dogodila u blizini festivala Old Vest End, godišnjeg okupljanja muzičara.

Hefernan je rekao da izgleda da su najmanje dve osobe pucale iz oružja i da su „verovatno pucale jedna na drugu“.

Dve žrtve su u kritičnom stanju, dodao je Hefernan. Starost žrtava se kretala od 14 do 61 godine, a većina njih je bila u ranim dvadesetim godinama.

„Duboko sam zabrinut zbog situacije u Toledu večeras“, rekao je guverner Ohaja Majk DeVajn u saopštenju. „Letnji festivali treba da budu bezbedna mesta gde porodice mogu da provode vreme zajedno bez straha od nasilja.“

Višestruki video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju ljude kako trče usred pucnjave i službenike hitne pomoći koji zbrinjavaju druge koji su delovali povređeno.

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