- Pre pet godina, hiljade Kubanaca izašlo je na ulice zahtevajući bolju budućnost za sebe i svoje porodice, tražeći promene nakon decenija represije i ekonomske nesposobnosti komunističkog režima.

U skladu sa svojom praksom, režim je odgovorio brutalnošću, tukući mirne demonstrante na ulicama i hapseći hiljade običnih Kubanaca. Do danas stotine Kubanaca ostaju nepravedno zatočene zbog "greha" što su tražile osnovna prava, mogućnosti i dostojanstvo. Ponovo pozivamo na hitno oslobađanje tih, kao i svih drugih političkih zatvorenika na Kubi - stoji u saopštenju Stejt departmenta.

Kako je rekao, on i Donald Tramp žele bolju budućnost za Kubu i njen napaćeni narod.

- Posle decenija represije i katastrofalnog upravljanja, kubanska ekonomija se nalazi u slobodnom padu, a stanovništvo i dalje trpi nestanke struje, glad i nemaštinu. Sjedinjene Američke Države su oduvek podržavale kubanski narod kroz humanitarnu pomoć i izvoz hrane, lekova i osnovnih potrepština. U ovoj administraciji ponudili smo Kubi pomoć, podršku u obnovi i mogućnost novog odnosa između naše dve zemlje, ukoliko režim pristane da sprovede političke i ekonomske reforme koje bi zemlji pružile priliku za prosperitet - istakao je Rubio.

On dodaje da, "nažalost, režim i njegove korumpirane elite i dalje odbijaju svaki pokušaj suštinskih reformi, nastavljajući da daju prednost očuvanju sopstvene potpune kontrole nad kubanskim narodom i slepom pridržavanju svoje propale i moralno bankrotirane marksističke ideologije".

- Dok narod zahteva promene, kubanski komunistički lideri nastavljaju da učvršćuju ekonomsku kontrolu, kradu i sklanjaju u inostranstvo ono malo resursa koji su preostali i za svoje neuspehe okrivljuju druge. Oni i dalje sarađuju sa neprijateljima Amerike, predstavljajući ozbiljnu pretnju po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država time što omogućavaju prisustvo neprijateljskih stranih vojnih, obaveštajnih, terorističkih i operativnih aktivnosti na manje od 160 kilometara od naše teritorije, kao i podržavaju opasne subverzivne i terorističke mreže unutar samih Sjedinjenih Država.

Sjedinjene Američke Države će nastaviti da koriste sva raspoloživa sredstva kako bi se suprotstavile pretnjama po nacionalnu bezbednost koje predstavlja kubanski komunistički režim, ali i kako bi podstakle ekonomske i političke reforme koje bi Kubi omogućile bolju budućnost. Lideri Kube jednostavno moraju da odluče da se posvete stvarnim reformama, miru i prosperitetu - pre nego što bude prekasno - zaključio je Rubio u saopštenju koje je preneo američki Stejt department.



Kurir